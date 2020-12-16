Son olarak 24 Ekim'deki BB Erzurumspor karşısında oynayan ve 50 gündür sahalardan uzak olan Radamel Falcao, G.Saray'da artık yedek santrfor konumuna düştü.

Radamel Falcao, Galatasaray'ın bu hafta oynayacağı Karagümrük maçında forma giymezse sarı-kırmızılı takımda oynadığı maç sayısı oynamadığı maç sayısını yakalayacak.

Sakatlıklardan başını kaldıramayan Radamel Falcao'nun durumu merak konusu oldu.Galatasaray'da oynadığı maç sayısı, oynamadığı maç sayısını yakalamak üzere olan (29 maç oynadı, 28 maç kaçırdı) Radamel Falcao, Galatasaray'a geldiği günden bu yana kasık, baldır, sol uyluk, sol ön çapraz bağ, sağ diz sakatlıkları yaşadı.Galatasaray'la bonuslar hariç yıllığı 5 milyon avrodan üç sene sözleşeme imzalayan Falcao, şu ana kadar 155 günü sakat olarak geçirdi.Sarı-kırmızılı yönetimin devre arasında gönderme kararı aldığı Falcao da ABD ihtimalini tekrar düşünmeye başladı. Sezon başında Inter Miami'nin teklifini eşinin doğumunu gerekçe göstererek reddeden Kolombiyalı, bu kez eşi Lorelei Taron'un da desteği ile kabul etmeyi planlıyor. Sözleşmesinde "Bir sonraki satıştan Monaco %60 pay alır" maddesi bulunsa da Galatasaray cephesi Falcao için bonservis talep etmeyi düşünmüyor ve yıldız oyuncunun 5 milyon Euro'luk ücretinden kurtulmak istiyor.