26 Temmuz
FCV Dender EH-Cercle Brugge
17:00
26 Temmuz
Zulte Waregem-KV Mechelen
19:15
26 Temmuz
RAAL La Louviere-Standard Liege
21:45
26 Temmuz
St. Gallen-Basel
19:00
26 Temmuz
Grasshopper-FC Luzern
19:00
26 Temmuz
Young Boys-Servette
21:30
26 Temmuz
S. Moskova-Baltika
0-388'
26 Temmuz
Dinamo Moscow-FC Rostov
17:30
26 Temmuz
FC Krasnodar-Lokomotiv Moscow
19:00
26 Temmuz
Kopenhag-Vejle Boldklub
19:00
27 Temmuz
Botafogo RJ-Corinthians
00:30
27 Temmuz
Palmeiras-Gremio
03:00
26 Temmuz
Liverpool-AC Milan
2-4
26 Temmuz
Schalke 04-Sevilla
18:00
26 Temmuz
Göztepe-Antalyaspor
20:45
26 Temmuz
Galatasaray-Strasbourg
21:00
26 Temmuz
Al Ahli-Celtic
21:00
26 Temmuz
Benfica-Fenerbahçe
22:00
26 Temmuz
N. Forest-Fulham
22:00
26 Temmuz
Everton-Bournemouth
23:00
27 Temmuz
E. Frankfurt-Aston Villa
02:00
27 Temmuz
M. United-West Ham United
02:00

Qazim Laçi: "Hedefimiz Avrupa Ligi'ne katılmak"

Çaykur Rizespor'un yeni transferi Qazim Laçi, verdiği röportajda yeni sezonda hedeflerinin Avrupa Ligi'ne katılmak olduğunu belirtti.

calendar 26 Temmuz 2025 15:08
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Qazim Laçi: 'Hedefimiz Avrupa Ligi'ne katılmak'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kadrosuna dahil ettiği Arnavut futbolcu Qazim Laçi, yeni sezonda Avrupa kupalarına katılım hakkı kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

Arnavutluk Milli Takımı oyuncusu da olan ve yeşil-mavili ekiple 3 yıllık sözleşme imzaladıktan sonra Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki yeni sezon hazırlıklarına katılmak için Erzurum'a gelen Qazim Laçi, AA muhabirine, transfer süreci ve hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Çekya'nın Sparta Prag takımında geçen sezon lig, kupa ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere toplam 50 maçta forma giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Türkiye'de bulunmaktan mutlu olduğunu belirtti.


Qazim Laçi, takım arkadaşlarıyla kısa sürede tanıştığını ifade ederek, "Daha önceden tanıdığım arkadaşlarım da var. Ayrıca takım içinde aynı dili konuştuğum arkadaşlarım var. O yüzden benim için adaptasyon kolay oldu." dedi.

"Hem Türkiye hem de takım hakkında bilgi almıştım"

Karadeniz ekibine gelmeden önce Türkiye'de oynayan arkadaşlarıyla görüşme imkanı bulduğunu anlatan deneyimli futbolcu, "Buraya gelmeden önce takım içindeki biriyle görüşmedim fakat milli takımdan tanıdığım, Türkiye'de oynayan arkadaşlarım var. Onlarla görüşme imkanım oldu. Hem Türkiye hem de takım hakkında bilgi almıştım. Burada benim için önemli olan şey, kendimi bir an önce adapte etmem. Lig seviyesine kendimi adapte etmem gerekiyor. Bu da benim işim, umarım en yakın zamanda bunu tamamlamayı düşünüyorum." diye konuştu.

Qazim Laçi, teknik direktör İlhan Palut'la da bir görüşme gerçekleştirdiğinden bahsederek, şöyle devam etti:

"Menajerimle daha önce bir görüşme gerçekleştirilmişti. Benzer pozisyonda oyuncular aranıyordu. Daha sonra menajerim bana konuyla ilgili bilgi verdi. Hoca ile görüşmemiz oldu, o görüşme sırasında hocanın fikirlerini dinledim. Bir oyuncu için hocasının fikirleri çok önemlidir. Sunduğu fikirler bana çok ilginç geldi. Buraya gelmemdeki en önemli faktörlerden biri de bu. Aslında her şey çok çabuk gerçekleşti. Her şeyin uyumlu olduğunu görünce bir an önce takımın sezon öncesi kampına katıldım. Şimdi ise gelecekle ilgili planlar yapıyoruz."

"Sürekli savaşan bir oyuncu görecekler"

Yeni sezonda takımına büyük katkı sağlamak istediğini belirten Qazim Laçi, şunları kaydetti:

"Futbolseverler sahada asla pes etmeyen, kendisi ve takımı için sürekli savaşan bir oyuncu görecek. Kulübümüzün hedefleri var. Bu hedefler doğrultusunda ben de elimden gelen en büyük katkıyı sağlamak istiyorum. Beklentilerimizin içinde bu sene Avrupa kupalarında yer almak da var. Ortaya konulmuş bu hedef, benim için ekstra bir motivasyondur. Takım için elimden geleni yapacağım."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.