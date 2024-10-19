PSV deplasmanda 10 kişilik yendi

Hollanda Eredivisie'nin 9. hafta maçında PSV, deplasmanda AZ Alkmaar'ı 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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PSV deplasmanda 10 kişilik yendi
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19 Ekim 2024 21:39
Hollanda Eredivisie'nin 9. hafta maçında Avrupa Liginde'de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakibi olan AZ Alkmaar, evinde PSV ile karşı karşıya geldi. AFAS Stadyumu'ndaki maçta AZ Alkmaar, sahadan 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı.

PSV'ye galibiyetii getiren golleri, 15'te Luuk De Jong, 22'de ise Noa Lang kaydetti. AZ Alkmaar'ın tek golünü ise 90'da Denso Kaisus attı.

AZ Alkmaar'da 10. dakikada David Wolfe kırmızı kart gördü.

PSV, bu sonucun ardından 27 puana yükseldi. AZ Alkmaar, 16 puanda kaldı.

Hollanda Eredevisie'nin bir sonraki haftasında AZ Alkmaar, Go Ahead'ı konuk edecek. PSV ise Zwolle'yi konuk edecek.
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