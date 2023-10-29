Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain, Brest deplasmanına konuk oldu. PSG, maçı 3-2'lik skorla kazandı.



Paris Saint-Germain, 16. dakikada Warren Zaire Emery ile öne geçti. Kylian Mbappe, 28'de durumu 2-0 yaptı. Brest'te Steve Mounie 44. dakikada farkı bire indiren golü attı.



Karşılaşmanın ilk yarısı PSG'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.



Brest, 52. dakikada Jeremy Le Douaron ile eşitliği yakaladı. PSG, karşılaşmanın son anlarında penaltı kazandı. Kylian Mbappe, 89. dakikada bu penaltıyı kaçırdı ancak daha sonra topu ağlara gönderdi.



Maçta başka gol olmadı ve PSG sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.



Bu sonucun ardından PSG, 21 puana yükseldi. Brest 15 puanda kaldı.



PSG, ligde gelecek hafta sahasında Montpelliler ile karşılaşacak. Brest, Monaco deplasmanına gidecek.



