PSG'de son sözü Kylian Mbappe söyledi!

Fransa Ligi'nde Paris Saint Germain, Metz engelini 3 golle geçerek, 2023 yılını lider kapattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
PSG'de son sözü Kylian Mbappe söyledi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Aralık 2023 00:58
Son güncelleme 21 Aralık 2023 00:59
Fransa Ligi'nde 17. hafta maçında lider Paris Saint Germain ile alt sıralarda yer alan Metz karşılaştı. Mücadelede kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi Paris Saint Germain oldu.

Paris Siant Germain'e galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Vitinha, 60 ve 83. dakikalarda Kylian Mbappe kaydetti.

Metz'in tek golü 72. dakikada Matthieu Udol'dan geldi.

Kylian Mbappe, Fransa Ligi'ndeki 16. maçında 18 gole ulaştı. Öte yandan Kylian Mbappe'nin 16 yaşındaki orta saha oynayan kardeşi Ethan Mbappe, ağabeyinin doğum gününde 90. dakikada oyuna girdi ve PSG'de ilk kez bir lig maçına çıktı.

Bu galibiyetin ardından Paris Saint Germain puanını 40'a yükseltti. Metz 16 puanda kaldı.

Fransa Ligi'nde Paris Saint Germain, 14 Ocak'ta Lens deplasmanına konuk olacak. Metz aynı gün Toulouse'u ağırlayacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery