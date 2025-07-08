Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta takıma yeni gelecek oyuncular ve takımdan ayrılacak isimler şekilleniyor.
Semih Kılıçsoy'da ayrılması gündemde olan isimlerden.
Geçtiğimiz sezon Semih Kılıçsoy ile ilgilenen İngiliz ekibi Aston Villa, Beşiktaş'ın kapısını yeniden çalmaya hazırlanıyor.
Önceki görüşmelerde Beşiktaş'ın taleplerini yüksek bulan Aston Villa, Semih transferini gerçekleştirememişti.
Yeni transfer teklifini hazırlayan Aston Villa'nın teklifine Beşiktaş yönetiminin sıcak baktığı belirtildi.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonda Beşiktaş forması ile 46 maça çıkan Semih Kılıçsoy, takımına 4 gol ve 6 asistlik katkıda bulundu.
Semih Kılıçsoy'da ayrılması gündemde olan isimlerden.
Geçtiğimiz sezon Semih Kılıçsoy ile ilgilenen İngiliz ekibi Aston Villa, Beşiktaş'ın kapısını yeniden çalmaya hazırlanıyor.
Önceki görüşmelerde Beşiktaş'ın taleplerini yüksek bulan Aston Villa, Semih transferini gerçekleştirememişti.
Yeni transfer teklifini hazırlayan Aston Villa'nın teklifine Beşiktaş yönetiminin sıcak baktığı belirtildi.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonda Beşiktaş forması ile 46 maça çıkan Semih Kılıçsoy, takımına 4 gol ve 6 asistlik katkıda bulundu.