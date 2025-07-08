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Premier Lig'den Semih'e ilgi

Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy ile İngiltere ekiplerinden Aston Villa ilgileniyor. Beşiktaş yönetimi ayrılığa sıcak bakıyor.

calendar 08 Temmuz 2025 11:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Premier Lig'den Semih'e ilgi
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta takıma yeni gelecek oyuncular ve takımdan ayrılacak isimler şekilleniyor.

Semih Kılıçsoy'da ayrılması gündemde olan isimlerden.

Geçtiğimiz sezon Semih Kılıçsoy ile ilgilenen İngiliz ekibi Aston Villa, Beşiktaş'ın kapısını yeniden çalmaya hazırlanıyor.

Önceki görüşmelerde Beşiktaş'ın taleplerini yüksek bulan Aston Villa, Semih transferini gerçekleştirememişti.

Yeni transfer teklifini hazırlayan Aston Villa'nın teklifine Beşiktaş yönetiminin sıcak baktığı belirtildi.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda Beşiktaş forması ile 46 maça çıkan Semih Kılıçsoy, takımına 4 gol ve 6 asistlik katkıda bulundu.

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