İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Aston Villa ile Brentford karşı karşıya geldi. Villa Park'ta oynanan gol düellosu 3-3 sona erdi.



Ev sahibi Aston Villa, 39. dakikada Ollie Watkins'in golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.



Morgan Rogers, 46'da farkı ikiye çıkardı. Brentford, 59. dakikada Fenerbahçe'nin eski stoperi Zanka ile farkı 1'e indirdi. Bryan Mbeumo, 61. dakikada skoru eşitledi. Yoane Wissa, 68'de Brentford'u öne geçirdi.



Ollie Watkins, 81. dakikada ikinci kez sahneye çıktı ve skora dengeyi getirdi.



Galatasaray'ın Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, 69. dakikada Morgan Rogers'ın yerine oyuna dahil oldu.



Bu sonucun ardından Aston Villa, puanını 60'a, Brentford ise 29'a çıkardı.



Aston Villa, gelecek hafta Arsenal'e konuk olacak. Brentford ise Sheffield United'ı ağırlayacak.





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