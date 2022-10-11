Pistiolis: 'İşte bizim karakterimiz bu'

Galatasaray Nef Başantrenörü Andreas Pistiolis, Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki Legia Varşova galibiyetinin ardından Galatasaray Televizyonu'na açıklamalarda bulundu.



Son çeyrekteki oynadıkları müthiş oyunun altını çizen Pistiolis, "Çok yönlü bir takım kurmak için çalışıyoruz. Hücumda elimizden geldiğince iyi olmaya çalışıyoruz; ancak savunma takımımızın ana karakteri." dedi.



Yunan başantrenör, "İlk yarıda defansif olarak istediklerimizi yapamadık ve 46 sayı yememiz kabul edilebilir değildi. Son çeyrekte 23-8'lik üstünlük kurduk. Takım olarak ulaşmak istediğimiz seviye bu." şeklinde konuştu.





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