Pınar Karşıyaka, ilk yenilgisini aldı

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Pınar Karşıyaka, Alman ekibi Telekom Basket'e 83-71 kaybetti.

Haber; AA
Abone Ol
Pınar Karşıyaka, ilk yenilgisini aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Ekim 2022 23:23
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Pınar Karşıyaka, B Grubu'nda Almanya'nın Telekom Basket takıma 83-71 mağlup oldu.

Bonn kentinde oynanan maçın ilk çeyreğini 19-11 önde geçen ev sahibi ekip, soyunma odasına da 42-40 üstünlükle gitti.

İkinci yarıda skor üstünlüğünü koruyan ve son çeyreğe 62-51 önde giren Alman temsilcisi, salondan 83-71 galip ayrıldı.

Pınar Karşıyaka, bu sonuçla gruptaki ilk yenilgisini aldı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ