Perkins: "Mitchell, günümüzün D-Wade'idir!"

Eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins, Utah Jazz yıldızı Donovan Mitchell'ı "modern Dwyane Wade" olarak nitelendirdi.



Perkins, Heavy.com'dan Brandon "Scoop B" Robinson'a, Mitchellıin Miami Heat efsanesi Wade gibi olduğunu söyledi:



"Sahada hareket etme şekli, oynama şekli ve yürüyüşüyle, omuzları falan, tam bir D-Wade havası veriyor. D-Wade ilk dönemlerinde hep smaç vururdu, süper atletikti. İşte Donovan Mitchell da böyle biri. Arkadan blok kovalamasıyla falan, evet, kendisi günümüzün D-Wade'idir."



Yakın zamanda Jazz ekibi ile 163 milyon dolar değerinde beş yıllık bir maksimum sözleşme uzatması imzalayan Mitchell, sezonda 20.5 sayı, 5.0 asist ve 2.5 ribaund ortalamaları yakalıyor.



