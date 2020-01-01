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Perkins: "Mitchell, günümüzün D-Wade'idir!"

Eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins, Utah Jazz yıldızı Donovan Mitchell'ı "modern Dwyane Wade" olarak nitelendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins, Utah Jazz yıldızı Donovan Mitchell'ı "modern Dwyane Wade" olarak nitelendirdi.

Perkins, Heavy.com'dan Brandon "Scoop B" Robinson'a, Mitchellıin Miami Heat efsanesi Wade gibi olduğunu söyledi:

"Sahada hareket etme şekli, oynama şekli ve yürüyüşüyle, omuzları falan, tam bir D-Wade havası veriyor. D-Wade ilk dönemlerinde hep smaç vururdu, süper atletikti. İşte Donovan Mitchell da böyle biri. Arkadan blok kovalamasıyla falan, evet, kendisi günümüzün D-Wade'idir."

Yakın zamanda Jazz ekibi ile 163 milyon dolar değerinde beş yıllık bir maksimum sözleşme uzatması imzalayan Mitchell, sezonda 20.5 sayı, 5.0 asist ve 2.5 ribaund ortalamaları yakalıyor.


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