Pelicans, Joe Dumars'ın yönetiminde iki yöneticisiyle yolları ayırdı

New Orleans Pelicans'ta üst düzey yönetim değişiklikleri devam ediyor. Takımın yeni basketbol operasyonları başkanı Joe Dumars'ın göreve gelmesinin ardından, eski başkan David Griffin'in yakın çalışma arkadaşları Todd Quinter ve Gar Forman organizasyonla yollarını ayırdı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Pelicans, Joe Dumars'ın yönetiminde iki yöneticisiyle yolları ayırdı
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25 Nisan 2025 12:26
New Orleans Pelicans'ta üst düzey yönetim değişiklikleri devam ediyor. Takımın yeni basketbol operasyonları başkanı Joe Dumars'ın göreve gelmesinin ardından, eski başkan David Griffin'in yakın çalışma arkadaşları Todd Quinter ve Gar Forman organizasyonla yollarını ayırdı.

The Stein Line'dan NBA muhabiri Marc Stein'in aktardığına göre, Quinter ve Forman'ın ayrılığı, Dumars'ın kontrolü tamamen ele aldığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Griffin ile Phoenix döneminden bu yana çalışan Quinter ve eski Chicago Bulls genel menajeri olan Forman, Pelicans'ta Griffin'in iç çemberindeki isimlerdi.

Pelicans, 2024–25 sezonuna büyük beklentilerle girmiş ancak sakatlıklar ve formsuzluklar nedeniyle sezonu sadece 21 galibiyetle tamamlamıştı – bu, kulüp tarihinin en kötü ikinci derecesi.

Dumars'ın liderliğinde kadroda ve yönetimde kapsamlı bir yeniden yapılanma bekleniyor. Başantrenör Willie Green'in ve sürekli sakatlık sorunları yaşayan Zion Williamson'ın geleceği ise belirsizliğini koruyor.

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