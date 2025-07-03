Fenerbahçe'de orta saha planlaması doğrultusunda gündeme gelen Thomas Partey için önemli gelişmeler yaşanıyor.
Arsenal'den ayrılan ve Fenerbahçe'yle görüşme halinde olan Thomas Partey, sarı-lacivertlilerden 3 yıllık sözleşme ve senelik 6 milyon euro ücret talep etti.
Yönetim ise oyuncuya henüz dönüş yapmadı.
Sofyan Amrabat'la yolların ayrılması halinde Ganalı orta saha için girişimler hızlanacak.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla 52 maça çıkan Partey, 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.
Partey, Fenerbahçe'den 6 milyon euro istedi!
Arsenal'den ayrılan ve Fenerbahçe'yle görüşme halinde olan Thomas Partey, sarı-lacivertlilerden 3 yıllık sözleşme ve senelik 6 milyon euro ücret talep etti.
Fenerbahçe'de orta saha planlaması doğrultusunda gündeme gelen Thomas Partey için önemli gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Beşiktaş'tan Osayi'ye joker hakkı: "İndirim"
-
-
9
Bayern Münih, Boey'i satmak istiyor!
-
8
Trabzonspor'dan 3 Temmuz açıklaması!
-
-
7
Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray'a: "20 milyon Euro'ya çözerim"
-
6
Beşiktaş'ta Immobile ile yollar ayrıldı! Yeni adresi belli oldu
-
-
5
Beşiktaş'ta bir ayrılık daha: Chamberlain ile yollar ayrılıyor
-
4
Djordje Petrovic'ten Galatasaray'a kötü haber
-
-
3
Galatasaray'da Yann Sommer gelişmesi!
-
2
Fenerbahçe, teklifi hazırladı: Evann Guessand
-
1
Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım!
- 09:12 Jelert'e sürpriz talip!
- 09:12 Beşiktaş'ta gündem: Walker Peters
- 09:11 Partey, Fenerbahçe'den 6 milyon euro istedi!
- 09:03 Yusuf Akçiçek'in talipleri artıyor
- 08:56 Galatasaray'dan Icardi'ye özel izin
- 08:49 Jhon Duran'da +1 yıl pazarlığı!
- 08:49 Galatasaray ve Fenerbahçe, Orkun'un peşinde!
- 08:43 Kolombiya basını yazdı: "Duran'ı başka bir seviye yönetecek"
- 08:41 Svensson'a ligden talip var
- 08:31 Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray'a: "20 milyon Euro'ya çözerim"
- 01:38 Beşiktaş'ta bir ayrılık daha: Chamberlain ile yollar ayrılıyor
- 01:10 Como, Jesus Rodriguez'i transfer etti!
- 00:58 Antalyaspor'da Emre Belözoğlu ile yola devam!
- 00:47 Jasmine Paolini, Wimbledon'a veda etti!
- 00:25 Trabzonspor'dan 3 Temmuz açıklaması!
- 00:10 Fenerbahçe'den 3 Temmuz açıklaması!
- 00:03 Arteta'dan orta sahaya hamle: Christian Norgaard
- 23:54 Fenerbahçe ile Al-Ittihad hazırlık maçı yapacak!
- 23:45 Aytaç Kara'nın yeni durağı: Amed SF
- 23:36 Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu Konya'da kutlandı!
- 23:09 Türk Telekom, Micheal Devoe'yi transfer etti
- 23:02 Samsunspor imzayı attırdı: Antoine Makoumbou
- 22:37 Galatasaray'da Yann Sommer gelişmesi!
- 22:36 Alanyaspor'da imza töreni!
- 22:27 Beşiktaş'ta Immobile ile yollar ayrıldı! Yeni adresi belli oldu
- 22:19 Ece Haraç'tan Almanya'da büyük zafer!
- 22:15 Milli sporcu Nusrat Allahverdi'den Avrupa zaferi!
- 22:08 Serikspor'da Sergey Yuran dönemi!
- 22:02 Al Hilal, Fatih Terim'in golcüsünü aldı!
- 21:37 Carlos Alcaraz, Wimbledon'da 3. tura yükseldi!
- 21:25 Başakşehir, Roma ile anlaştı: Shomurodov
- 21:17 Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına devam etti
- 21:13 Kocaelispor'dan transfer açıklaması!
- 20:54 Juventus, Jonathan David transferinde sona geldi!
- 20:28 Göztepe, İsmail Köybaşı ile nikah tazeledi!
- 20:26 Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım!
- 20:24 Galatasaray, Will Cummings ile sözleşme yeniledi!
- 20:08 İsmail Kartal ile İran ekibi Persepolis'in yolları ayrıldı
- 19:55 Jadon Sancho, Juventus'a çok yakın!
- 19:52 Paul Onuachu, Trabzon'da: "Yarım kalan bir işim var"
- 19:21 Fenerbahçe, teklifi hazırladı: Evann Guessand
- 19:20 Emeklilik kararı yakın: Luis Suarez
- 19:02 İzmir'de Kick Boks turnuvası başladı!
- 18:53 A Milli Erkek Basketbol Takımı aday kadrosu açıklandı!
- 18:46 Anadolu Efes, Derek Willis ile yollarını ayırdı
- 18:44 Wimbledon'da Sabalenka, Keys ve Kartal 3. turda!
- 18:34 Inter'de barış toplantısı: Çalhanoğlu ve Martinez
- 18:25 Napoli, Noa Lang'ı bitirmek üzere!
- 18:10 Eyüpspor, Nihad Mujakic'i açıkladı!
- 18:01 Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun alternatifini buldu!
- 17:37 Djordje Petrovic'ten Galatasaray'a kötü haber
- 17:33 Fenerbahçe'den imza açıklaması!
- 16:58 Başpehlivan İsmail Koç'a göre doğru kura finalin kapısını aralıyor
- 16:54 Chelsea, Brezilyalı forvet Joao Pedro'yu transfer etti
- 16:51 Emir Ortakaya, Eyüpspor'a kiralandı!
- 16:39 Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının rakipleri belli oldu!
- 16:34 Atletico Madrid, İspanyol oyuncu Alex Baena'yı transfer etti
- 16:31 Amed Sportif Faaliyetler, orta saha oyuncusu Oktay Aydin ile sözleşme uzattı
- 16:28 Beşiktaş Divan Kurulu Başkanlığı'na 4'üncü aday: Engin Baltacı
- 16:26 Konya'daki Mustafa Ayyorkun Türkiye Yol Şampiyonası'nda para bisiklet yarışı düzenleniyor
AVRUPA'DAN FUTBOL