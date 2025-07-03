Partey, Fenerbahçe'den 6 milyon euro istedi!

Arsenal'den ayrılan ve Fenerbahçe'yle görüşme halinde olan Thomas Partey, sarı-lacivertlilerden 3 yıllık sözleşme ve senelik 6 milyon euro ücret talep etti.

calendar 03 Temmuz 2025 09:11
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Partey, Fenerbahçe'den 6 milyon euro istedi!
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Fenerbahçe'de orta saha planlaması doğrultusunda gündeme gelen Thomas Partey için önemli gelişmeler yaşanıyor.

Arsenal'den ayrılan ve Fenerbahçe'yle görüşme halinde olan Thomas Partey, sarı-lacivertlilerden 3 yıllık sözleşme ve senelik 6 milyon euro ücret talep etti.

Yönetim ise oyuncuya henüz dönüş yapmadı.

Sofyan Amrabat'la yolların ayrılması halinde Ganalı orta saha için girişimler hızlanacak.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla 52 maça çıkan Partey, 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.



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