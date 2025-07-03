Fenerbahçe'de orta saha planlaması doğrultusunda gündeme gelen Thomas Partey için önemli gelişmeler yaşanıyor.



Arsenal'den ayrılan ve Fenerbahçe'yle görüşme halinde olan Thomas Partey, sarı-lacivertlilerden 3 yıllık sözleşme ve senelik 6 milyon euro ücret talep etti.



Yönetim ise oyuncuya henüz dönüş yapmadı.



Sofyan Amrabat'la yolların ayrılması halinde Ganalı orta saha için girişimler hızlanacak.



PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla 52 maça çıkan Partey, 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.







