THY Euroleague'in 23. haftasında Panathinaikos evinde Zalgiris Kaunas'ı 89-76 mağlup etti.



Karşılaşmanın ilk yarısında 20 sayı kadar geriye düşen Panathinaikos, ikinci yarıda müthiş bir geri dönüşle 89-76 kazanan taraf oldu. Böylelikle Panathinaikos bu sezon 14. galibiyetini elde ederken Zalgiris Kaunas 12. kez yenildi.



Yunan ekibi son çeyrekte rakip potaya 29 sayı bırakırken kendi potasında sadece 6 sayıya izin verdi.



Panathinaikos'ta Kendrick Nunn 26 sayı – 5 asist ile yıldızlaşırken Kostas Sloukas 16 sayı – 4 asist ile katkı verdi. Wenyen Gabriel 15 sayı – 8 ribaunt, Juancho Hernangomez 14 sayı – 9 ribaunt ile etkili oynadı. Cedi Osman ve Jerian Grant 6 sayı kaydetti.



Zalgiris'te Lonnie Walker'ın 19 sayısı galibiyete yetmedi. Deividas Sirvydis 15 sayıyla mücadele ederken Laurynas Birutis 8 sayı, Bryant Dunston 7 sayı attı. Arnas Butkevicius ise 6 sayı üretti.



