Pablo Laso: 'Anadolu Efes'i tebrik ederim, bu kadar'

Real Madrid Başantreönürü Pablo Laso, THY EuroLeague'de Anadolu Efes'e kaybetmelerinin ardından açıklamalarda bulundu.Pablo Laso "Oynadığımız oyundan mutluyum. Efes'i tebrik ediyorum. Herkes her top için savaştı. Biz bazı boş şutları kaçırdık. Maçın sonunda da kaçırdık. Son bölümde faul yapıp yapmama kararsızlığı yaşadık. Efes'i tebrik ediyorum. Bitti. Bu kadar." açıklamasını yaptı.Pablo Laso: "İnsanlar kaybettikten sonra size 'Şunları daha farklı yapabilirdin' gibi cümleler kurar. Evet, elbette farklı kararlar alabilirsiniz. Ama ben sporun böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Oyuncularımın ortaya koyduğu efor, bu pişmanlıklardan daha değerli.": "Hayır."