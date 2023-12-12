Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası start verdi

Antalya'da gerçekleştirilen Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası start verdi
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12 Aralık 2023 19:59
Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası, Antalya'da başladı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun organize ettiği şampiyona, Muratpaşa ilçesindeki Süleyman Erol Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştiriliyor.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyona 81 ilde, il müsabakaları sonrası barajları aşan yaklaşık 125 özel sporcunun (down, otizm ve mental) katıldığını söyledi.

Aydın, şampiyonada dereceye girenler arasından milli takıma seçilecek özel sporcuların, uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil edeceğini kaydetti.

Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası, Çarşamba günü sona erecek.

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