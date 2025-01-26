Otomobil sporcusu Ayhancan Güven'den ikincilik

Otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Daytona 24 Saat Yarışı'nda 2'nciliği elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Otomobil sporcusu Ayhancan Güven'den ikincilik
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ocak 2025 23:51

Ayhancan Güven'in sürücüleri arasında yer aldığı Wright Motor Sporları takımı, GTD sınıfında katıldığı IMSA Spor Otomobiller Şampiyonası'nın ilk ayağı Daytona 24 Saat Yarışı'nda 2. oldu. 

Ayhancan'ın yanı sıra Adam Adelson, Elliott Skeer ve Tom Sargent'ın pilot koltuğunda oturduğu takım, ABD'nin Florida eyaletindeki Daytona Beach'te düzenlenen mücadelede piste çıktı.

Son bölümde Ayhancan'ın finişe götürme görevini üstlendiği Wright Motor Sporları'nın 120 numaralı otomobili, Daytona Uluslararası Pisti'ndeki zorlu yarışı, AWA takımının 13 numaralı aracının arkasında 2. sırada bitirdi.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery