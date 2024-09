Osman Zeki Korkmaz: 'Topu dışarıya atmayacağız'

TFF 1'inci lig takımlarından İstanbulspor'un teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, bundan sonra ciddi bir sakatlık olmadığında topu dışarı atmayacaklarını açıkladı. Radyospor'da konuşan Korkmaz, Türkiye liglerinde oyunun hızının düşük olmasından şikayet etti.



Alt liglerde futbol oynanmadığını belirten 42 yaşındaki teknik adam, "Alt liglerde top oynamaya çalışan takım sayısı çok az. Hatta ikinci ve üçüncü liglerde golü atan takım yatarak maçı bitiriyor. Üçüncü Lig'de topun oyunda kalma süresi 47 dakika. Yerden kalkmıyorlar, rakip atak yaparken bir oyuncu kendini yere bırakıyor. Rakipte bir sakatlık olduğunda topa sahip takımın topu dışarı atma zorunluluğu oluşturuldu. Bu etik anlayışı bana garip geliyor. Futbolun paydaşları ciddi bir sakatlık olduğunda zaten bunu anlıyor. Böyle durumlarda gereken müdahaleler hemen yapılıyor. İnanın bana Avrupa'nın majör liglerinde kıyaslama yaptığımızda koşu mesafelerinde büyük farklar yok. Anlamlı fark çalınan fauller nedeniyle oyunun sürekli durmasında. Temponun düşük olmasında. Sonra çıkıp gelirlerin düşmesinden, yayıncı kuruluşun abone sayısının azalmasından bahsediyoruz. İnsanlar buraya neden para versin?" dedi.



Güzel futboldan yana bir tavır aldığını belirten Osman Zeki Korkmaz, "Biz bariz bir temas olmadıkça antrenmanlarda faul çalmıyoruz. Bu oyuncularımızın davranışlarına olumlu yansıdı. Bundan 3 yıl önce 1-0 öndeyken berabere biten maçımız oldu. Kalecimiz yavaş hareket ediyordu. Kenardan kaleciye, 'Bize yakışmaz oğlum, hızlı oyna' diye bağırdım. Şu an Süper lig ve TFF 1'inci lig'de maçların ilk yarılarına ve sonlarına eklenecek süreyi VAR belirliyor. Genelde her maçın sonunda 5-6 dakika uzatma süresi veriliyor. Peki her maçta 5-6 dakika mı süre kaybı oluyor? Hatta o verilen 5 dakika sürede inanın top oynanmıyor. Avantajlı takımlar tacı 30 saniye kullanıyor. Kaleciler çok yavaş hareket ediyor. Köşe vuruşunu kullanmaya yürüyerek gidiyorlar. Bir maçımızda köşe vuruşu 1.5 dakikada kullanıldı. Bizim İstanbulspor olarak TFF'den talebimiz gerekirse 12-13 dakika uzatma verilsin ve o süre oynansın. Skor avantajı yakalayan takımlar uzatmalarda kalelerinde gol görürler, belki canları yanar ve bir daha oyunu soğutmaya yönelik davranışlarda bulunmazlar." şeklinde konuştu.



"TOPU DIŞARI ATMAYACAĞIZ"



Türkiye'de tüketim üzerine bir futbol ortamı olduğunu belirten genç teknik adam, "Kulüplerin kaynaklarını harcıyoruz, geleceklerini harcıyoruz bari oyunun süresini çalmayalım. Bundan sonraki maçlarımız da bizim kaptanımız rakip takımın kaptanıyla konuşacak. Eğer sıkıntılı bir durum olursa tabii ki gerekeni yaparız ama içimize sinmeyen bir durumda topu dışarı atmayacağız. Tüm rakiplerimiz de bunu bilsin. Biz oyun oynamak istiyoruz. Kafa kafaya bir çarpışmadan bahsetmiyorum. Zaten bunun ciddiyetini herkes biliyor. Futbol samimi insanların oyunudur. Futbolda samimiyeti arttırmalıyız" ifadelerini kullandı.



Türkiye'de profesyonel liglerde ki takım sayısının fazlalığına dikkat çeken Osman Zeki Korkmaz, "Futbol kültürü bizden daha gelişmiş ülkelerin bile 3 tane profesyonel ligi var. Bizde ise profesyonel lig sayısı 7. Bu sayı ülkemiz için çok fazla. Profesyonel denilen birçok takımın, soyunma odası, antrenman sahası yok. Hatta a takımın konaklama yeri yok. Adı profesyonel takım. Bana göre şu anki üçüncü ligin bölgesel ya da amatör lig kapsamına alınması gerektiğini düşünüyorum. İkinci Lig'deki takımlara da tesis ve yatakhane başta olmak üzere bazı şartlar getirilmeli. Daha az takımla kalite arttırılabilir" dedi.