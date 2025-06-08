Osimhen'in yerine Boniface!

Süper Lig'de üst üste üç şampiyonluk yaşayan Galatasaray'da transfer gündemi sıcaklığını koruyor.
Sarı-kırmızılılar, sezon boyunca takıma büyük katkı sağlayan Victor Osimhen'i kadroda tutmak için tüm imkanlarını zorladı. Ancak yıldız golcünün tercihi, Suudi Arabistan oldu. Al Hilal, Nijeryalı oyuncuya 4 yıl için toplam 160 milyon Euro teklif edince Galatasaray'ın 20 milyon Euro'yu aşan maaş önerisi yetersiz kaldı.
GÜNDEME GELEN İSİM BONIFACE
Galatasaray, Osimhen'in kararının ardından hızlıca harekete geçerek yeni golcü arayışlarına başladı. Teknik heyetin ve yönetimin ortak kararıyla rotasını Almanya'ya çeviren Cimbom, Bayer Leverkusen'in forveti Victor Boniface'yi gündemine aldı.
OSIMHEN'İN YAKIN ARKADAŞI
Boniface, Osimhen'in hem vatandaşı hem de Nijerya Milli Takımı'ndan yakın arkadaşı. Leverkusen'de sezonun ikinci yarısında yedek kulübesine çekilen 23 yaşındaki golcü, Galatasaray'ın teklifine sıcak bakıyor.
YÖNETİM TELAFİ PEŞİNDE
Güncel piyasa değeri 40 milyon Euro olan Boniface için sarı-kırmızılılar kiralama formülü ya da taksitli satın alma gibi alternatifleri de masaya yatırdı.
Mauro Icardi ve Alvaro Morata gibi iki güçlü ismi kadrosunda bulunduran Galatasaray, bu transferle hücum hattındaki opsiyonlarını genişletmek istiyor.
Yönetim, Osimhen'in Suudi Arabistan'a gitmesiyle yaşanan hayal kırıklığını Boniface ile telafi etmeyi hedefliyor.
Sarı-kırmızılılar, sezon boyunca takıma büyük katkı sağlayan Victor Osimhen'i kadroda tutmak için tüm imkanlarını zorladı. Ancak yıldız golcünün tercihi, Suudi Arabistan oldu. Al Hilal, Nijeryalı oyuncuya 4 yıl için toplam 160 milyon Euro teklif edince Galatasaray'ın 20 milyon Euro'yu aşan maaş önerisi yetersiz kaldı.
GÜNDEME GELEN İSİM BONIFACE
Galatasaray, Osimhen'in kararının ardından hızlıca harekete geçerek yeni golcü arayışlarına başladı. Teknik heyetin ve yönetimin ortak kararıyla rotasını Almanya'ya çeviren Cimbom, Bayer Leverkusen'in forveti Victor Boniface'yi gündemine aldı.
OSIMHEN'İN YAKIN ARKADAŞI
Boniface, Osimhen'in hem vatandaşı hem de Nijerya Milli Takımı'ndan yakın arkadaşı. Leverkusen'de sezonun ikinci yarısında yedek kulübesine çekilen 23 yaşındaki golcü, Galatasaray'ın teklifine sıcak bakıyor.
YÖNETİM TELAFİ PEŞİNDE
Güncel piyasa değeri 40 milyon Euro olan Boniface için sarı-kırmızılılar kiralama formülü ya da taksitli satın alma gibi alternatifleri de masaya yatırdı.
Mauro Icardi ve Alvaro Morata gibi iki güçlü ismi kadrosunda bulunduran Galatasaray, bu transferle hücum hattındaki opsiyonlarını genişletmek istiyor.
Yönetim, Osimhen'in Suudi Arabistan'a gitmesiyle yaşanan hayal kırıklığını Boniface ile telafi etmeyi hedefliyor.
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