21 Ekim
Kairat Almaty-Pafos FC
19:45
21 Ekim
Barcelona-Olympiakos
19:45
21 Ekim
PSV Eindhoven-SSC Napoli
22:00
21 Ekim
Newcastle-Benfica
22:00
21 Ekim
Arsenal-Atletico Madrid
22:00
21 Ekim
Villarreal-M.City
22:00
21 Ekim
Leverkusen-PSG
22:00
21 Ekim
Kopenhag-B. Dortmund
22:00
21 Ekim
Union St.Gilloise-Inter
22:00
21 Ekim
Hull City-Leicester City
21:45
21 Ekim
Ipswich Town-Charlton Athletic
21:45
21 Ekim
Derby County-Norwich City
21:45
21 Ekim
Blackburn Rovers-Sheffield United
21:45
21 Ekim
Bristol City-Southampton
22:00

Orkun Kökçü için rekor baskısı!

Beşiktaş'ın rekor transferi Orkun Kökçü'nün henüz ağları havalandıramaması transfer baskısı olarak yorumlandı.

21 Ekim 2025 09:39
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Orkun Kökçü için rekor baskısı!
Beşiktaş, sezon başında flaş bir transfere imza atarak Benfica'dan Orkun Kökçü'yü kadrosuna kattı.

30 MİLYON EURO ÖDENDİ

Siyah-beyazlılar, flaş transfer için kasasından tam 30 milyon euro çıkardı. Orkun, İstanbul'da krallar gibi karşılandı. Hatta daha transfer gerçekleşmeden önce iki taraf arasında oluşan bağ, duygusal sahnelerin yaşanmasına neden oldu.

TRANSFER BASKISI

Beşiktaş'ta kaptanlığa getirilen Kökçü'nün performansı ise beklenilen düzeyde değil. Milli yıldız, 5 yıl sonra ilk kez ligde 9 haftada gol atamadı. Bu durum, rekor transferin baskısı olarak yorumlandı.

LİSTEDE İKİNCİ SIRADA

Beşiktaşlı taraftarların transferin ilk günlerinde kendisine gösterdiği müthiş sevgiye karşılık milli yıldızın henüz istenilen seviyede olmaması büyük bir baskı oluşturuyor. 24 yaşındaki orta saha, Süper Lig'de fileleri havalandıramazken 2 asist yaptı.

Milli yıldız, Süper Lig'in en değerli 3 oyuncusundan biri olarak gösteriliyor. Listenin en başında 75 milyon euro'luk değeriyle Galatasaraylı Victor Osimhen var. Onu 28 milyon euro'luk değeriyle Orkun Kökçü ve Wilfried Singo takip ediyor.

Ligde oynadığı maçlarda 610 dakika sahada kalan Orkun Kökçü, maç başına ortalama 88 dakika sahada kalıyor. 

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
