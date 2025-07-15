Orkun Kökçü Beşiktaş'ı kenetledi

Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü, taraftara yeni sezon için umut verdi.
Avrupa'dan teklifler olmasına rağmen Beşiktaş'ı tercih eden Orkun Kökçü'yü imza töreninde 30 bin taraftar yalnız bırakmadı.
Son sezonlarda ligde istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün gelmesi ile camiadaki kara bulutları dağıttı ve tüm havayı pozitife çevirdi.
Beşiktaş, aradığı kenetlenme ihtiyacını, Orkun Kökçü'nün transferi ile sağlamış oldu.
Avrupa'dan teklifler olmasına rağmen Beşiktaş'ı tercih eden Orkun Kökçü'yü imza töreninde 30 bin taraftar yalnız bırakmadı.
Son sezonlarda ligde istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün gelmesi ile camiadaki kara bulutları dağıttı ve tüm havayı pozitife çevirdi.
Beşiktaş, aradığı kenetlenme ihtiyacını, Orkun Kökçü'nün transferi ile sağlamış oldu.