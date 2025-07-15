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Orkun Kökçü Beşiktaş'ı kenetledi

Son sezonlarda ligde istediği konumda bulunamayan Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün transferi ile camiadaki havayı değiştirdi.

calendar 15 Temmuz 2025 10:31
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Orkun Kökçü Beşiktaş'ı kenetledi
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Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü, taraftara yeni sezon için umut verdi.

Avrupa'dan teklifler olmasına rağmen Beşiktaş'ı tercih eden Orkun Kökçü'yü imza töreninde 30 bin taraftar yalnız bırakmadı.

Son sezonlarda ligde istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün gelmesi ile camiadaki kara bulutları dağıttı ve tüm havayı pozitife çevirdi.

Beşiktaş, aradığı kenetlenme ihtiyacını, Orkun Kökçü'nün transferi ile sağlamış oldu.

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