Onur Bulut: 'İstediğimiz bu değil'

Beşiktaş'ın savunma oyuncularından Onur Bulut, Antalyaspor maçı sonrası konuştu.
Onur Bulut'un maç sonu sözleri şu şekilde:
"İstediğimiz sonuç bu değildi. 1-0'la oyunun bitmesi ya da 2. golü bulmamız gerekiyordu. Yediğimiz golde top çıktı mı çıkmadı mı net değildi ama orada pozisyonu bırakmayıp sonuna kadar oynamamız lazımdı."
Onur Bulut'un maç sonu sözleri şu şekilde:
"İstediğimiz sonuç bu değildi. 1-0'la oyunun bitmesi ya da 2. golü bulmamız gerekiyordu. Yediğimiz golde top çıktı mı çıkmadı mı net değildi ama orada pozisyonu bırakmayıp sonuna kadar oynamamız lazımdı."