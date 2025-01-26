Onur Bulut: "İstediğimiz bu değil"

Beşiktaş forması giyen Onur Bulut, Antalyaspor maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Onur Bulut: 'İstediğimiz bu değil'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ocak 2025 19:31
Beşiktaş'ın savunma oyuncularından Onur Bulut, Antalyaspor maçı sonrası konuştu.

Onur Bulut'un maç sonu sözleri şu şekilde:

"İstediğimiz sonuç bu değildi. 1-0'la oyunun bitmesi ya da 2. golü bulmamız gerekiyordu. Yediğimiz golde top çıktı mı çıkmadı mı net değildi ama orada pozisyonu bırakmayıp sonuna kadar oynamamız lazımdı."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery