Olimpiyatta başörtüsüne izin verilmediği için şapka taktı!

Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda ülkesini temsil eden Fransız koşucu Sounkamba Sylla, ülkesinin sporcularına başörtüsüyle katılma izni vermediği açılış töreninde şapka taktı.



Fransız basınında yer alan haberlere göre, Fransa'yı 4x400 metre bayrak yarışı müsabakalarında temsil eden Sylla, Olimpiyat Oyunları'nın dün Sen Nehri üzerinde yapılan açılış törenine katıldı.



Öte yandan, başörtüsü yasağı sadece Fransa vatandaşı sporcuları kapsadığı için Avustralyalı sporcu Tina Rahimi törende başörtüsüyle hazır bulundu.



Sylla, geçen hafta sosyal medya hesabından, başörtüsü taktığı için açılış törenine katılmasına izin verilmediğini duyurmuş, bu da tepkilere yol açmıştı.



Sporcular ve sosyal medya kullanıcıları Fransız hükümetine eleştiriler yöneltirken, Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera CNN'e verdiği röportajda, sporcunun açılış törenine katılması için bir "çözüm" bulunduğunu belirtmişti.



Bakan Oudea-Castera, "Yasa bu ve bizim yasalara uymamız gerekir ve ülkenizi temsil eden bir sporcu olduğunuzda örnek teşkil etmeniz gerektiğini o (Sylla) çok iyi anlıyor." ifadesini kullanmıştı.



Bakan Oudea-Castera, Fransız sporcuyla "dini bir sembol olarak nitelenemeyecek başka bir şey giyebileceği" konusunda konuştuklarını ve bu konuda uzlaşmaya vardıklarını belirtmişti.



Fransa Olimpiyat Komitesi, açılış törenine katılması için kendisinden şapka takması istenilen Sylla'nın teklifi kabul ettiğini açıklamıştı.



Fransız koşucu Sylla ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Olimpiyat Oyunları açılış törenine katılabilmem için nihayet uzlaştık." demişti.



Fransız sporcular ev sahipliği yaptıkları Olimpiyatlarda başörtüsü takamıyor



Olimpiyat Oyunları'nı düzenlemekten sorumlu organizasyon olan Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) bu kapsamda bir kısıtlaması olmamasına rağmen Fransa, olimpiyatlarda yarışacak milli takım oyuncularına başörtüsü yasağı uyguluyor.



Fransa Spor Bakanı Oudea-Castera, 24 Eylül 2023'te Paris Olimpiyat Oyunları'nda Fransız sporcuların başörtüsü takmasının yasaklandığını duyurmuş ve sporda "katı bir laiklik" rejimi uygulanmasından yana olduklarını belirtmişti.



Yasak kararı spor camiasından ve insan hakları kuruluşlarından tepki alırken, Uluslararası Af Örgütü başta olmak üzere birçok kuruluş bir araya gelerek 24 Mayıs'ta, uygulanması kararlaştırılan yasağa karşı IOC'ye bir mektup göndermişti.



Mektupta, hem Paris Olimpiyat Oyunları'nda hem de tüm spor müsabakalarında başörtüsü takan Fransız sporculara yönelik tüm yasakların kaldırılması için IOC'den Fransa'daki spor otoritelerine kamuya açık bir çağrıda bulunması talep edilmişti ancak insan hakları kuruluşlarının bu girişimi sonuçsuz kalmıştı.





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