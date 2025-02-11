Olimpik Türk güreş hakemi Levent Şen, UWW Hakem Komisyonu Başkanı oldu

Dünya Güreş Birliği (UWW), olimpik Türk güreş hakemlerinden Levent Şen'i "UWW Hakem Komisyonu Başkanı" olarak görevlendirdi. Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre UWW, 2025-2028 yılları arasında görev yapacak yönetim, komisyon ve kurul üyelerini belirledi.



Yeni dönemde Türk güreşinin önemli isimleri uluslararası alanda önemli görevlere getirildi. Olimpik Türk güreş hakemlerinden Levent Şen "UWW Hakem Komisyonu Başkanı" olarak görevlendirildi. Şen, uluslararası güreş hakemlerinin yönetim süreçlerinde söz sahibi olacak.



Dünya güreşinin en önemli hakemlerinden biri olarak anılan Levent Şen, 2005 yılından itibaren uluslararası hakemlik yapmaya başladı. Şen, 2013 yılından itibaren olimpik hakem olarak en üst seviyedeki turnuvalarda görev alırken, 2018'den itibaren de uluslararası hakem kurslarında eğitmen olarak yeni nesil hakemlerin yetişmesine katkı sağladı. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda güreş müsabakalarında görev alan Şen, son olarak 2024 Paris Olimpiyatları'nda da hakemlik yaptı.



