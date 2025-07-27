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Ole Gunnar Solskjaer'den acil transfer talebi!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, başkan Serdal Adalı'dan transfer talebinde bulundu.

calendar 27 Temmuz 2025 10:26
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Ole Gunnar Solskjaer'den acil transfer talebi!
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Beşiktaş'ın sezonun ilk maçında Shakhtar Donetsk'e evinde 4-2 mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi şansını ateşe atmasıyla eleştiri okları Ole Gunnar Solskjaer'e yönelmişti.

ACİL TRANSFER MESAJI

Ortaya konan kötü futbol sebebiyle hayal kırıklığına uğrayan Başkan Serdal Adalı, Norveçli teknik adama ağır mağlubiyetin sebebini sordu. Solskjaer'in mazeretleri oldukça fazla oldu. Takımdan ayrılacağı belli olan oyuncuların gönderilemediğini ve bu yüzden kamp döneminin verimli geçmediğini söyleyen 52 yaşındaki çalıştırıcı, arzu edilen takım için acil transferlere ihtiyaçları olduğunu ifade etti.


İSTEDİĞİ TRANSFERLER

Sağ bek, ön libero, stoper ve kanat bölgelerine takviye isteyen Solskjaer, mevcut kadrodaki isimlerin de çoğuyla yolların ayrılmasını bekliyor. Bu oyuncuların Rashica, Muçi, Joao Mario, Onana, Zaynutdinov, Al Musrati, Amir Hadziahmetovic, Emrecan Uzunhan, Tayyip TalhaveSalih Uçan olduğu öğrenildi.

Yeni transferler Orkun Kökçü ve Jurasek'in henüz hazır durumda olmadığını, bunu anlayabilmek için de yeteri kadar maça çıkamadıklarını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, sistemin ilk resmî maçta oturmasının mümkün olmadığını söyleyerek kendisini savundu.

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