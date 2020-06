Okay Yokuşlu: 'Seyircisiz oynamak oldukça sıkıcı'

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı ertelenen maçların oynanmasına 12 Haziran'da başlanacak La Liga'da, ligde kalma mücadelesi veren Celta Vigo'nun Türk futbolcusu Okay Yokuşlu basın toplantısı düzenledi.Okay, Kovid-19'dan dolayı seyircisiz oynanacak maçlar için "Almanya'da oynanan maçları televizyondan izledim. Seyircisiz oynamak oldukça sıkıcı. Futbolcular için taraftarlar çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.Türkiye'de kulüplerin aldığı cezalardan dolayı bir çok kez seyircisiz maç oynadığını kaydeden Okay, "" şeklinde konuştu.Kovid-19 nedeniyle futboldaki duraklamanın her takım için aynı olduğu, eşit şartlarda sahalara geri dönüleceğini kaydeden Okay, Celta olarak "maç maç düşünerek ve kalan tüm maçları kazanmaya çalışarak ligde kalmak istediklerini" söyledi.Okay, zaman zaman hakkında çıkan Celta'dan ayrılmak istediği yönündeki iddialara da "" diye cevap verdi.La Liga'nın 28. haftasında Celta Vigo, 13 Haziran'da sahasında Villarreal'e karşı oynayacak.Celta Vigo, mevcut durumda, 26 puanla düşme hattının bir üstünde 17. sırada bulunuyor.