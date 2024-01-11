Okan Buruk'tan Halil Dervişoğlu'na; "Bu fırsatı değerlendir"

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'da Mauro Icardi ve Cedric Bakambu'nun yokluğunda gol işi Halil Dervişoğlu'na kaldı. Okan Buruk, milli oyuncudan Sivas'ta kendini göstermesini istedi.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Okan Buruk'tan Halil Dervişoğlu'na; 'Bu fırsatı değerlendir'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ocak 2024 10:21
İlk defa Konyaspor maçında 11'de oynayan Galatasaraylı forvet oyuncusu Halil Dervişoğlu'nun henüz ligde siftahı yok. Okan Buruk, öğrencisini özel motivasyonla hazırlıyor.

Cimbom, bugün Sivas deplasmanında çok kritik bir sınav verecek. Galatasaray sadece Bülent Uygun değişimi ile havaya giren Sivasspor ile mücadele etmeyecek. Ayrıca eksi derecelerdeki hava şartlarıyla da karşılaşacak. Bu bağlamda sonuç çok ama çok önemli. Son 6 maçında 5 galibiyet 1 beraberlik alan sarı kırmızılılar, galibiyetlerine devam etmek istiyor. Hem de ciddi eksiklerin olduğu atmosferde.

ELDE SADECE HALİL VAR

Galatasaray'da sakat Sergio Oliveira, Davinson Sanchez, Mauro Icardi ve Sacha Boey yok, Barış Alper Yılmaz kart cezalısı. Cedric Bakambu ve Hakim Ziyech milli takımlarında. Forvet konusunda ise elde sadece Halil Dervişoğlu var.

"BUNU İYİ KULLAN"

Okan Buruk'un ligde ilk defa Konya maçında şans verdiği Halil, gol ve asist katkısı yapamadı. Buruk, öğrencisine bu fırsatı iyi kullanmasını gerektiğini anlatıyor.

ŞANSSIZLIĞINI KIRMAK İSTİYOR"

Sezon başında Avrupa elemelerinde iki golü bulunan Dervişoğlu da ligdeki şanssızlığını kırmak istiyor.  

 
 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery