Okan Buruk'tan Emin Bayram'a mesaj

Galatasaray'da kadro mühendisliği için şimdiden çalışmalarına başlayan Okan Buruk, bu sezon Belçika'da tecrübesini artıran Emin Bayram'a, "Gelecek yıl bizimlesin" mesajını yolladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Okan Buruk'tan Emin Bayram'a mesaj
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10 Nisan 2024 11:58
Galatasaray altyapısından yetişen Emin Bayram, bu sezon kiralık olarak Belçika ekibi Westerlo forması ile iyi sınavlar verdi.

İç transferde Fernando Muslera ve Lucas Torreira ile anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, yerli oyuncuları Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı'nın ücretlerinde iyileştirmeye gitti.

OKAN BURUK'UN GÖZÜNE GİRDİ

Gelecek sezonun planlamasını yapmaya başlayan teknik heyet ve yönetim, kiralık gönderdiği isimlerden ilk olarak Emin Bayram'ı geri çağırdı. Belçika'da başarılı bir sezon geçiren Emin, gelişim sağladı ve Okan Buruk'un gözüne girdi.

GÜVENLİK ÖNLEMİ OLACAK

003 doğumlu genç milli stoper, yeni sezonda A Takım rotasyonunda daha fazla şans bulacak. Sözleşmesi uzatılacak olan 21 yaşındaki futbolcu, Victor Nelsson ve Davinson Sanchez'e yüksek bir teklif gelmesi durumunda da stoper kadrosunda güvenlik önlemi olarak yer alacak.

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