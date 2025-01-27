Okan Buruk'tan Ajax mesajı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor maçı sonrası takımını tebrik etti.
Soyunma odasında yaptığı konuşmada, "Lig haftasını kayıpsız geçtik. Gol yemedik. Savunma konsantrasyonumuz, daha da yüksek bir disiplinle Ajax deplasmanında devam etmeli. Bu takıma inanıyorum. Hollanda'da kazanacağız ve ilk 8 takım arasında olacağız" diyen Buruk, Avrupa'da sonuna kadar gideceklerini söyledi.
Okan Hoca, Konyaspor karşılaşmasında ilk yarıdaki oyunun ise kendilerine yakışmadığını vurguladı.
Soyunma odasında yaptığı konuşmada, "Lig haftasını kayıpsız geçtik. Gol yemedik. Savunma konsantrasyonumuz, daha da yüksek bir disiplinle Ajax deplasmanında devam etmeli. Bu takıma inanıyorum. Hollanda'da kazanacağız ve ilk 8 takım arasında olacağız" diyen Buruk, Avrupa'da sonuna kadar gideceklerini söyledi.
Okan Hoca, Konyaspor karşılaşmasında ilk yarıdaki oyunun ise kendilerine yakışmadığını vurguladı.