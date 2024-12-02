Oğuz Aydın: 'Mourinho bana 'adım adım' dedi'

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Oğuz Aydın, 1 gol attığı ve 3-1 kazanılan Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Maçı değerlendiren Oğuz, "Açıkçası çok mutluyum. Takım olarak çok mutluyuz öncelikle. Müthiş bir performans sergiledik. İlk yarı zorlandık ama ikinci yarı karakter koyup buradan galibiyetle ayrıldık." dedi.
Performansı hakkında konuşan Oğuz, "Mourinho bana her zaman 'adım adım' dedi, gelen şansı bekliyordum, değerlendirdiğimi düşünüyorum. Elimden gelenin en iyisini yapıyorum." sözlerini sarf etti.
Maçı değerlendiren Oğuz, "Açıkçası çok mutluyum. Takım olarak çok mutluyuz öncelikle. Müthiş bir performans sergiledik. İlk yarı zorlandık ama ikinci yarı karakter koyup buradan galibiyetle ayrıldık." dedi.
Performansı hakkında konuşan Oğuz, "Mourinho bana her zaman 'adım adım' dedi, gelen şansı bekliyordum, değerlendirdiğimi düşünüyorum. Elimden gelenin en iyisini yapıyorum." sözlerini sarf etti.