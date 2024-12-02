Oğuz Aydın: "Mourinho bana 'adım adım' dedi"

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Oğuz Aydın, 1 gol attığı ve 3-1 kazanılan Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Oğuz Aydın: 'Mourinho bana 'adım adım' dedi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Aralık 2024 23:40
Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Oğuz Aydın, 1 gol attığı ve 3-1 kazanılan Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Oğuz, "Açıkçası çok mutluyum. Takım olarak çok mutluyuz öncelikle. Müthiş bir performans sergiledik. İlk yarı zorlandık ama ikinci yarı karakter koyup buradan galibiyetle ayrıldık." dedi.

Performansı hakkında konuşan Oğuz, "Mourinho bana her zaman 'adım adım' dedi, gelen şansı bekliyordum, değerlendirdiğimi düşünüyorum. Elimden gelenin en iyisini yapıyorum." sözlerini sarf etti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery