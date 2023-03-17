Oğulcan Ülgün: 'Tek amacımız seriyi bitirmekti'

Konyaspor'un, Galatasaray karşısında 2. golünü atan Oğulcan Ülgün maçın ardından konuştu.



Oğulcan, "Tek amacımız Galatasaray'ın galibiyet serisini bozmaktı. Galatasaray, ilk devrede bizim gol yememe serimizi bozmuştu. Galibiyetten başka çaremiz yoktu. Ya hep ya hiç maçıydı. 3 puanın keyfine varmak istiyoruz." diye konuştu.



Oğulcan Ülgün sözlerini, "Devre arasında soyunma odasında ben yoktum. Isınıyordum. Gol atamıyorduk. Bu bizim için büyük bir baskıydı. Biraz daha paylaşımcı olsak daha önceki maçlarda da atabilirdik. Bu maç bütünleştik. Dün de taraftarımız da geldi. İk defa bu 5 maçlık periyotta bütünleştik. Taraftarımız hep bizim arkamızda olursa, böyle skor alıyoruz. Bize güç oluyor. Taraftarımız rakibe değil bize baskı yapınca sıkıntı yaşıyoruz" şeklinde tamamladı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ