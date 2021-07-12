Obradovic'in son gözdesi: Ekpe Udoh

28 yıl sonra Partizan'a geri dönen Zeljko Obradovic, Kostas Sloukas'tan sonra bir diğer eski oyuncusu Ekpe Udoh'a da kanca attı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Obradovic'in son gözdesi: Ekpe Udoh
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12 Temmuz 2021 11:14
Zeljko Obradovic'i 28 yıl sonra tekrar takımın başına getiren Partizan, transferde hız kesmiyor.

Kadrosuna Kevin Punter, Zach LeDay, Rodions Kurucs ve Aleksa Avramovic gibi EuroLeague takımlarının listesindeki yıldızları katan Partizan, İtalyan gazetesi La Repubblica'ya göre Ekpe Udoh'u da gündemine aldı.

2015/16 ve 2016/17 sezonlarında Zeljko Obradovic ile birlikte Fenerbahçe'de görev alan Ekpe Udoh için en ciddi teklifin Partizan'dan geldiği belirtildi. Partizan dışında Udoh için istekli bir diğer takımın Virtus Bologna olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'den sonra 2 sezon Utah Jazz forması giyen ve ardından son 2 sezonu Çin'de geçiren 34 yaşındaki Udoh, Beijing Royal Fighters formasıyla 6.8 sayı ve 4.7 ribaunt ortalamaları yakalamıştı.

SLOUKAS DA GÜNDEMDE

Yunanistan'dan Sport24'ün haberine göre; Olympiakos ile başarısız bir sezon geçiren Kostas Sloukas da Partizan'ın transfer hedefleri içerisinde yer alıyor. Obradovic ile birlikte Fenerbahçe'de 5 sezon geçiren Yunan oyun kurucu, Sırp çalıştırıcının ayrılığı sonrası eski takımı Olympiakos'un yolunu tutmuştu. 


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