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Nwakaeme: "Ailemizi getirdiğimiz bir maçı böyle kaybetmemeliydik"

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Anthony Nwakaeme, Galatasaray maçının ardından konuştu.

calendar 15 Mayıs 2025 00:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Nwakaeme: 'Ailemizi getirdiğimiz bir maçı böyle kaybetmemeliydik'
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Trabzonspor'un hücum oyuncularından Anthony Nwakaeme, Galatasaray'a karşı kaybedilen Türkiye Kupası finalinin ardından üzgün olduğunu dile getirdi. Taraftarlardan özür dileyen Nijeryalı futbolcu, yaşanan hayal kırıklığını açık sözlerle ifade etti.

"TARAFTARIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Nwakaeme, "İstemediğimiz bir sonuç oldu. Taraftarımızdan özür diliyorum. Onlar için hayal kırıklığı yaratan bir sonuç oldu. Taraftarımızdan özür dilememiz gerekiyor." dedi.

"AİLELERİNİZİ GETİRDİĞİNİZ BİR MAÇTA 3-0 KAYBEDEMEZSİNİZ"

Ailelerini de maça getirdiklerini belirten tecrübeli oyuncu, "Ailelerimizi de getirmiştik buraya. Ailelerinizi getirdiğiniz bir maçta 3-0 kaybedemezsiniz. Bizim için hayal kırıklığı oldu ama önce taraftarımızdan özür dilememiz gerekiyor." sözleriyle hayal kırıklığını dile getirdi.

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