Phoenix Suns pivotu Jusuf Nurkic, benche alınışı ve takas söylentilerinin ışığında, bu konuda Suns için problem çıkarmayacağını söyledi.



Nurkic, bench hamlesinin ardından temsilcileri ile birlikte Suns yönetimiyle görüştüğünü belirterek, etrafında dönen takas söylentilerinin de ele alındığını şu sözlerle açıkladı:



"Beni takas bloğuna koymadıklarını tamamen şeffaf bir şekilde söylediler, ayrıca çocuk da değiliz. Bunun işin bir parçası olduğunu anlıyoruz. En azından benim durumumda yapabileceğiniz hiçbir şey yok.



Günün sonunda, bu ligde yeterince uzun süredir yer alıyorum ve böyle şeyler kesinlikle kimsenin umurunda değil. Bu noktada, yalnızca profesyonel kalmam lazım. Takım arkadaşlarım veya organizasyon için sorun çıkarmak istemem. Mümkün olduğunca profesyonel olacağım ve insanlar benden ne istiyorsa onu yapacağım."



Nurkić bu sezon 25 maçta ortalama 9.2 ribaund, 8.6 sayı ve 1.9 asist ile oynuyor.



