Nuri Yazanel Muaythai Şampiyonası, Kayseri'de sona erdi

Şehit özel harekat polisi Nuri Yazanel'in adını taşıyan Muaythai Şampiyonası, Kayseri'de yapıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Nuri Yazanel Muaythai Şampiyonası, Kayseri'de sona erdi
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21 Ocak 2025 18:20
Şehit özel harekat polisi Nuri Yazanel'in adını taşıyan Muaythai Şampiyonası, Kayseri'de yapıldı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 2015 yılında yola önceden döşenmiş mayının uzaktan kumandayla patlatılması sonucu şehit olan özel harekat polisi Nuri Yazanel'in adına yapılan şampiyona, Talas ilçesindeki Gençlik Merkezi'nde düzenlendi.

Şampiyona, 240 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Dereceye giren sporcular, şubat ayında Ankara'da yapılacak bölge şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

 
 
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