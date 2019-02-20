Niko Kovac: 'En son hangi takım bunu başardı?'

"GOL ATAMADIK AMA GOL DE YEMEDİK"

Bayern Münih Teknik Direktörü Niko Kovac, Anfield'da Liverpool ile 0-0 berabere kaldıkları UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçı sonrası flaş röportajda konuştu."İlk devre çok zorlayıcıydı ama ikinci yarı harika iş çıkardık. Liverpool'da en son ne zaman bir takım, 90 dakikayı gol yemeden ve kaybetmeden tamamladı?""Takımım, kompakt oyununu sürdürdü. Taktiksel ve zihinsel olarak üst düzeyde bir 90 dakika geçirdik. Gol atamadık ama gol de yemedik. Evimizde çok daha iyi oynuyoruz, çünkü 75 bin taraftarımız olacak. İkinci maçta çok daha iyi hücumlar yapacağız."