Nice, Moffi ile 3 puana uzandı!

Francesco Farioli'nin takımı Nice, sahasında Lens ile karşılaştı.



Allianz Riviera'da oynnan 17. hafta maçını Nice 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 76 ve 78. dakikalarda Teremeas Moffi kaydetti.



Alınan bu sonucun ardından Nice, puanını 35 yaptı ve lider PSG'yi takibini sürdürdü. Lens ise 26 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Nice, Rennes deplasmanına gidecek. Lens ise PSG'yi ağırlayacak.





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