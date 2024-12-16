Neymar'dan PSG ve transfer itirafı!

Al Hilal forması giyen Neymar, Fransız basınından RMC Sport'a konuştu.Brezilyalı yıldız, sakatlığının ardından durumunun nasıl olduğu yönünde gelen soruya,diye cevap verdi. [Editör Notu: Eylül 2023'te sakatlanan Neymar, yaklaşık bir yıl sahalardan uzak kalmıştı. Daha sonra sahalara geri dönen 32 yaşındaki futbolcu, kasım ayında bir kez daha sakatlık yaşamıştı]Paris Saint-Germain dönemi sorulan Neymar,sözlerini sarf etti.Yıldız futbolcu, Suudi Arabistan ve Al Hilal tercihiyle ilgili gelen soruya,dedi.Neymar,şeklinde gelen soruya,cevabını verdi.PSG'den Al Hilal'e geçen 90 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Neymar, Suudi Arabistan temsilcisinde yalnızca 7 maça çıktı. Neymar, bu karşılaşmalarda 1 gol attı ve 3 asist yaptı.Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Brezilyalı yıldızın Al Hilal ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Neymar'ın kulübüyle olan sözleşmesinde uzatma opsiyonu da yer alıyor.