Nenad Bjelica'nın büyük sınavı!

Trabzonspor'da Adana Demirspor deplasmanında tek hedef 3 puan... Bjelica yönetiminde hazırlıklarına devam eden Trabzonspor, son haftaların formda ekibi Demirspor'a karşı iyi bir oyunla zafer kazanmayı amaçlıyor. Hırvat hoca bu maçla birlikte büyük şanssızlığını yenmenin planlarını yapıyor.
Bjelica'da deplasman sorunu
Geçtiğimiz sezonun 30. haftası başlamadan Trabzonspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Nenad Bjelica, deplasman sorununu bir türlü çözemedi. Öyle ki bu durum istatistiklere de yansıdı. Hırvat hoca yönetiminde geçen yıldan bu yana evinde çıktığı 7 lig maçının 6'sını kazanan Fırtına, sadece 1 kez kaybetti. Deplasmandaki 8 karşılaşmada ise Bordo-Mavililer'in 6 mağlubiyeti ve 2 galibiyeti var. Evinde maç başına 2.5 puan ortalamasına ulaşan Bjelica, dış sahada 0.75'te kaldı.
Beşiktaş'ı 4-2 yendiler
Tecrübeli çalıştırıcı, kötü seriye belki de ligin en zor deplasmanlarından birinde son vermeye çalışacak... Trabzonspor, Cuma akşamı Adana Demirspor'a konuk olacak. Bu sezon evinde çıktığı 4 lig maçının hepsini kazanan Mavi Şimşekler, son olarak Beşiktaş'ı 4-2, Alanyaspor'u da 4-0 mağlup etti.
Bu karşılaşmaya takımını adeta derbi havasında hazırlayan Bjelica, dünkü idmanda oyuncularına şöyle seslendi: ''Mücadele etmek yetmez, sahaya karakter koymamız gerekiyor. Gücünüzü gösterin. 90 dakika boyunca yüksek konsantrasyon istiyorum.''
Bjelica'da deplasman sorunu
Geçtiğimiz sezonun 30. haftası başlamadan Trabzonspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Nenad Bjelica, deplasman sorununu bir türlü çözemedi. Öyle ki bu durum istatistiklere de yansıdı. Hırvat hoca yönetiminde geçen yıldan bu yana evinde çıktığı 7 lig maçının 6'sını kazanan Fırtına, sadece 1 kez kaybetti. Deplasmandaki 8 karşılaşmada ise Bordo-Mavililer'in 6 mağlubiyeti ve 2 galibiyeti var. Evinde maç başına 2.5 puan ortalamasına ulaşan Bjelica, dış sahada 0.75'te kaldı.
Beşiktaş'ı 4-2 yendiler
Tecrübeli çalıştırıcı, kötü seriye belki de ligin en zor deplasmanlarından birinde son vermeye çalışacak... Trabzonspor, Cuma akşamı Adana Demirspor'a konuk olacak. Bu sezon evinde çıktığı 4 lig maçının hepsini kazanan Mavi Şimşekler, son olarak Beşiktaş'ı 4-2, Alanyaspor'u da 4-0 mağlup etti.
Bu karşılaşmaya takımını adeta derbi havasında hazırlayan Bjelica, dünkü idmanda oyuncularına şöyle seslendi: ''Mücadele etmek yetmez, sahaya karakter koymamız gerekiyor. Gücünüzü gösterin. 90 dakika boyunca yüksek konsantrasyon istiyorum.''