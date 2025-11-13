Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'ndan tazminat davası!

PFDK'ya sevk edilmelerinin ardından haklarındaki tedbir kaldırılan Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu, TFF'ye tazminat davası açacak.

calendar 13 Kasım 2025 09:02
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'ndan tazminat davası!
Türk futbolunda deprem etkisi oluşturan bahis soruşturmasında çarşamba günü önemli bir gelişme yaşandı.

TEDBİR KALKTI

TFF tarafından PFDK'ya sevk edilen isimler arasında yer alan Beşiktaşlı oyuncular Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu salı günü soluğu adliyede almıştı. Savcılığa yaptıkları suç duyurusunun ardından TFF'ye evraklarını ileten oyuncuların tedbir kararı kaldırıldı.

PFDK tarafından yürütülen incelemede, bahis hesaplarıyla ilişkilendirilen banka bağlantılarının gerçekte oyunculara ait olmadığı, hesaplarla kayıtlı telefon numaralarının da futbolcularla hiçbir ilgisinin bulunmadığı tespit edildi.


Bu gelişmenin ardından siyah-beyazlı camiada büyük bir rahatlama yaşanırken, kararın "adaletin tecellisi" olarak yorumlandığı öğrenildi.

TAZMİNAT DAVASI

Öte yandan iki futbolcu da yaşadıkları süreç nedeniyle son derece tepkili. Hem Necip Uysal hem de Ersin Destanoğlu'nun, isimlerinin bahis soruşturmasıyla anılmasının kendileri ve aileleri üzerinde derin bir üzüntüye sebep olduğu belirtilerek, "Hiçbir ilgimiz olmayan bir konuyla adımızın yan yana gelmesi itibarımızı zedeledi. Gerçekler ortaya çıkacak ve bunu yapanlar da cezasız kalmayacak" serzenişinde bulundu. İki futbolcu da süreçle ilgili TFF'ye tazminat davası açacak.

