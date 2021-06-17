Necip, 7.8 milyonu bir kalemde sildi!

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren transfer komitesi, sözleşmesinin bitmesine 1 sene kalan Necip Uysal ile her konuda anlaşmaya vardı.



Futbola 2001'de Bayrampaşa Yeniyolspor'da başladıktan sonra 2004'te Beşiktaş alt yapısına giren ve o günden bu yana sadece siyah beyazlı formayı giyen Necip, 2023'e kadar sürecek yeni bir sözleşmeye imza atacak.



Önceki gün Başkan Ahmet Nur Çebi ile yöneticiler Emre Kocadağ ve Erdal Torunoğulları ile bir araya gelen 30 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ı çok sevdiğini ve futbolu da burada bırakmak istediğini söyledi.



MAAŞI 4 MİLYON TL



Mevcut sözleşmesini 1 yıl daha uzatan Necip büyük de bir fedakarlıkta bulundu. Başkan Çebi, tecrübeli futbolcunun 2019-2020 yılından 2,8 milyon, 2020-2021 yılında ise 5 milyon TL'lik alacağından vazgeçtiğini belirterek, "Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda hareket eden Necip'i tebrik ederim. Bu fedakarlığın bizim için anlamı büyük" diye konuştu. Necip ise "Benim önceliğim para değil, arma ve şampiyonluklar" dedi.



