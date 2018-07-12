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Ndiaye'den Stoke City'e rest; "İzin verin"

Badou Ndiaye, Galatasaray'da oynamak için 750 bin euroyu feda etmeye hazır olduğunu söyledi.

Kaynak: Milliyet
Ndiaye'den Stoke City'e rest; 'İzin verin'
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12 Temmuz 2018 05:43
Badou Ndiaye, Galatasaray'da oynamak için 750 bin euroyu feda etmeye hazır olduğunu söyledi.

Stoke City'den 3.5 milyon euro kazanan Senegalli futbolcu, Galatasaray'da 1 yıl kiralık oynamak için eski ücretine yani 2 milyon 750 bin euroya imza atmaya hazır olduğunu bildirdi.

Yıldız futbolcunun kulübüne, "Premier Lig'de olmayacağız. Bu yüzden kadroda tasarrufa gideceksiniz. Bana izin verin Galatasaray'a gideyim. Bu sizin de işinize gelir. Belki böylece seneye çok iyi bir para kazandırabilirim" diyerek izin istedi.

Kulüpler arasındaki kiralama ücretindeki farkın 1 milyon euronun altına indiği dile getirildi.



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