NBA ve ESPN'den, TV'de H-O-R-S-E yarışması projesi

NBA'in, ESPN ile yüksek profilli oyuncuların yer aldığı, televizyonda yayınlanacak bir H-O-R-S-E yarışmasına yönelik çalıştığı bildirildi.



H-O-R-S-E, iki kişinin sahada sırayla aynı şekillerde basket bulduğu bir oyun. Rakibin ilk yaptığı şekilde atışlarda en çok isabet bulan oyuncu, oyunu kazanıyor.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, programın seyircilere yeni, orijinal içerik izleme şansı vereceğini ve ligin ve ESPN'in, bunu nispeten güvenli bir şekilde yapmasına izin vereceğini bildirdi.



Wojnarowski, oyuncuların tahmin edildiği gibi, evlerindeki spor salonlarında tek başına şut atacaklarını yazdı.



Etkinlik, lig koronavirüs salgınını önlemek için yeni gerçekliklere uyum sağlarken, hayranlara içerik getirmenin yaratıcı yollarını keşfetmeye hevesli olarak gelişti.



