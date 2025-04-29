Luka Doncic got tripped, no call pic.twitter.com/BExKpTEd06



— Tedd Buddwell 🏀🏈 (@TedBuddy8) April 27, 2025

NBA yaptığı açıklamada, Los Angeles Lakers'ın yıldızı Luka Doncic'in, Batı Konferansı playoff serisi 4. maçının son anlarında Minnesota Timberwolves karşısında faul aldığını ancak hakemlerin bu pozisyonu atladığını duyurdu.Pazar günü oynanan karşılaşmada Lakers, 114-113 gerideyken, maçın bitimine 33 saniye kala Doncic, orta sahaya yakın bir bölgede Minnesota'dan Jaden McDaniels tarafından ayağına takılarak yere düştü. Doncic topu elinde tutarak yere inmesine rağmen sekiz saniye kuralı ihlali olmadan önce Lakers kenar yönetimi mola aldı.NBA ayrıca, Pazar günü bir diğer kritik playoff maçında da benzer bir hakem hatası yaşandığını belirtti. Doğu Konferansı serisinde New York Knicks'in Detroit Pistons karşısında 94-93 kazandığı maçta, Josh Hart'ın Tim Hardaway Jr.'a yaptığı 3 sayılık atış faulü de çalınmadı. NBA, maç sonrası yaptığı açıklamada Hardaway Jr.'ın faul edildiğini resmen teyit etti.NBA'in Timberwolves-Lakers maçıyla ilgili "Son İki Dakika Raporu"nda,ifadelerine yer verildi. NBA, üç sayı veya daha az farkla sonuçlanan maçlarda, dördüncü çeyrek ve uzatma süresinin son iki dakikası için bu tür detaylı raporlar yayınlıyor.Doncic ise olay sonrası daha net bir açıklama yaptı:dedi.Pozisyonda faul çalınsaydı, Doncic serbest atış çizgisine giderek Lakers'a skoru eşitleme veya öne geçme şansı verecekti. Ancak faul çalınmayınca, devam eden hücumda Minnesota, LeBron James'in inbound pasını çaldı ve Anthony Edwards, bitime 10.9 saniye kala attığı iki serbest atışla skoru 116-113'e taşıdı.Bu pozisyon da Lakers cephesinde büyük tepki topladı. LeBron James, Edwards'ın eline vurduğunu ve bu nedenle bir top kaybı oluşması gerektiğini savundu. Ancak NBA, yaptığı anlık incelemede James'in Edwards'ın bileğine vurduğunu ve bunun faul olduğuna hükmetti.James, maç sonu açıklamasında,diyerek,ifadelerini kullandı.Son topu kullanan Austin Reaves ise maçı uzatabilecek üçlük atışını kaçırdı ve Timberwolves karşılaşmadan 3 sayı farkla galip ayrıldı.Pazar gecesi alınan galibiyetlerle birlikte, hem Knicks hem de Timberwolves serilerinde 3-1 öne geçti. Detroit, Salı günü New York'a konuk olurken; Lakers, Çarşamba günü kendi sahasında Minnesota'yı ağırlayacak.