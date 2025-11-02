Nazillispor'da takımdan ayrılıklar başladı

02 Kasım
Konyaspor-Samsunspor
1-3
02 Kasım
Beşiktaş-Fenerbahçe
20:00
02 Kasım
Young Boys-Basel
18:30
02 Kasım
FC Utrecht-NEC Nijmegen
18:45
02 Kasım
Bochum-Magdeburg
1-051'
02 Kasım
Fortuna Düsseldorf-Kaiserslautern
0-054'
02 Kasım
Paderborn-Greuther Fürth
1-051'
02 Kasım
Westerlo-Genk
0-156'
02 Kasım
OH Leuven-Gent
18:00
02 Kasım
St.Truiden-Royal Antwerp
20:30
02 Kasım
RAAL La Louviere-Cercle Brugge
21:15
02 Kasım
RB Salzburg-Ried
1-011'
02 Kasım
Wolfsberger AC-WSG Tirol
0-011'
02 Kasım
Rapid Wien-Sturm Graz
19:00
02 Kasım
Lugano-St. Gallen
1-041'
02 Kasım
FC Luzern-Grasshopper
18:30
02 Kasım
FC Groningen-FC Twente
0-010'
02 Kasım
AVS Futebol SAD-Tondela
18:30
02 Kasım
Arouca-Moreirense
21:00
02 Kasım
FC Porto-Braga
23:30
01 Kasım
Torpedo Moscow-PFC Sochi
0-0IPT
02 Kasım
FC Orenburg-PFC Sochi
3-1
02 Kasım
Baltika-FK Akhmat
17:00
02 Kasım
FC Krasnodar-S. Moskova
19:30
04 Kasım
Rotherham United-Burton Albion
23:45
02 Kasım
Bari-Cesena
17:00
02 Kasım
Catanzaro-Venezia
17:00
02 Kasım
Modena-Juve Stabia
17:00
02 Kasım
Monza-Spezia
19:15
02 Kasım
S. Rotterdam-Alkmaar
0-011'
02 Kasım
Heracles-PEC Zwolle
8-2
02 Kasım
Kayserispor-Kasımpaşa
17:00
02 Kasım
South Shields-Shrewsbury
1-380'
02 Kasım
İstanbulspor-Pendikspor
0-0
02 Kasım
Manisa FK-Amed Sportif
0-3
02 Kasım
Boluspor-Bodrum FK
1-039'
02 Kasım
Vanspor FK-Sakaryaspor
19:00
02 Kasım
FC Köln-Hamburger SV
17:30
02 Kasım
Wolfsburg-Hoffenheim
19:30
02 Kasım
West Ham United-Newcastle
17:00
02 Kasım
M.City-Bournemouth
19:30
02 Kasım
Levante-Celta Vigo
0-141'
02 Kasım
Alaves-Espanyol
18:15
02 Kasım
Barcelona-Elche
20:30
02 Kasım
Real Betis-Mallorca
23:00
02 Kasım
Eastleigh-Walsall
17:15
02 Kasım
Brest-Lyon
22:45
02 Kasım
Port Vale-Maldon & Tiptree
18:00
02 Kasım
Gainsborough-Accrington Stanley
20:15
02 Kasım
Verona-Inter
1-2
02 Kasım
Fiorentina-Lecce
17:00
02 Kasım
Torino-Pisa
17:00
02 Kasım
Parma -Bologna
20:00
02 Kasım
AC Milan-Roma
22:45
02 Kasım
Rennes-Strasbourg
17:00
02 Kasım
Lens-Lorient
19:15
02 Kasım
Lille-Angers
19:15
02 Kasım
Nantes-Metz
19:15
02 Kasım
Toulouse-Le Havre
19:15
02 Kasım
Sampdoria-Mantova
21:30

Nazillispor'da takımdan ayrılıklar başladı

9 maçta galibiyet alamayan ve son sıraya demir atan Nazillispor'da ilk ayrılık yaşandı. Tecrübeli orta saha Bertuğ Başdemir, alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle sözleşmesini feshederek takımdan ayrıldı.

02 Kasım 2025
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Nazillispor'da takımdan ayrılıklar başladı




3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta deplasmanda Balıkesirspor'a da yenilerek 9 maç sonunda galibiyetsiz 2 puanla son sırada kalan Nazillispor'da takımdan ayrılıklar başladı.

Sezon başında transfer yasağını toplam 36 amatör takviye yaparak delen siyah-beyazlılarda 29 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Bertuğ Başdemir sözleşmesini feshetti.

Sezon başında kadroya katılan Bertuğ, takımdan ayrıldığını duyurdu. Deneyimli oyuncu, kulüpten ödemelerini alamadıkları için ayrılma yolunu seçtiğini açıkladı.

