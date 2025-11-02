3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta deplasmanda Balıkesirspor'a da yenilerek 9 maç sonunda galibiyetsiz 2 puanla son sırada kalan Nazillispor'da takımdan ayrılıklar başladı.
Sezon başında transfer yasağını toplam 36 amatör takviye yaparak delen siyah-beyazlılarda 29 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Bertuğ Başdemir sözleşmesini feshetti.
Sezon başında kadroya katılan Bertuğ, takımdan ayrıldığını duyurdu. Deneyimli oyuncu, kulüpten ödemelerini alamadıkları için ayrılma yolunu seçtiğini açıkladı.
Nazillispor'da takımdan ayrılıklar başladı
9 maçta galibiyet alamayan ve son sıraya demir atan Nazillispor'da ilk ayrılık yaşandı. Tecrübeli orta saha Bertuğ Başdemir, alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle sözleşmesini feshederek takımdan ayrıldı.
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta deplasmanda Balıkesirspor'a da yenilerek 9 maç sonunda galibiyetsiz 2 puanla son sırada kalan Nazillispor'da takımdan ayrılıklar başladı.
