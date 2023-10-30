Napoli, Milan karşısında 2-0'dan dönüp puanı kaptı

İtalya Serie A 10. hafta karşılaşmasında Napoli, sahasında 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Milan ile 2-2 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Napoli, Milan karşısında 2-0'dan dönüp puanı kaptı
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30 Ekim 2023 00:40
İtalya Serie A'nın 10 hafta maçında Napoli ile Milan karşı karşıya geldi. Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. 

22 ve 31. dakikalarda Olivier Giroud'nun golleriyle öne geçen Milan bu skoru koruyamadı. İkinci yarının başında 50. dakikada sahne alan Matteo Politano farkı bire indiren golü attı. Baskısını artıran Napoli, 63. dakikada Giacomo Raspadori ile skora dengeyi getirdi ve maçın sonucu ilan edildi. 

Napoli'de Natan, karşılaşmanın 89. dakikasında ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte Napoli 18, Milan ise 22 puana yükseldi. 

Önümüzdeki maç haftasında Napoli, Salernitana deplasmanına gidecek. Milan, sahasında Udinese'yi ağırlayacak.

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