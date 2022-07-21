Napoli'den bir hamle de Altay için!

1.5 MİLYON EURO ÖDENDİ

Fenerbahçe'nin milli file bekçisi Altay Bayındır'ın, Napoli'nin radarına girdiği belirtildi.İtalyan basınında yer alan haberde; Napoli'nin Kim Kim Jae için görüşmelerde başarılı kalecinin de durumunu sorduğu ancak ret cevabı aldığı aktarıldı.Fenerbahçe'nin satışına sıcak bakmadığı 24 yaşındaki kaleci ile ayrıca İngiltere'den de ilgilenen kulüpler olduğu kaydedildi.Sarı-lacivertlilerin, Altay'ın sözleşmesini uzatmaya hazırlandığı ifade edildi. Genç kalecinin, 2023'te bitecek kontratını 2027'ye kadar uzatacağı ve yeni sözleşmesinden yıllık 2 milyon euro kazanacağı vurgulandı.Fenerbahçe, 2019 yazında Altay Bayındır'ı, MKE Ankaragücü'nden 1.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.