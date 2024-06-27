Napoli'de Kvaratskhelia'ya yeni sözleşme

Napoli, EURO2024 sonrası Khvicha Kvaratskhelia'ya yeni sözleşme teklif edecek.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Napoli'de Kvaratskhelia'ya yeni sözleşme
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27 Haziran 2024 19:33
Napoli, takımın yıldız ismi Khvicha Kvaratskhelia'yı bu yaz kaybetmek istemiyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, İtalyan ekibinin başkanı Aurelio De Laurentiis, Gürcü futbolcu ve menajeri ile Almanya'da bir araya geldi.

İTALYAN EKİBİNİN TAVRI NET

Başkan Laurentiis'in Kvaratskhelia konusunda tavrının çok net olduğu ve bu yaz oyuncuyu bırakmayacaklarını Gürcü yıldız ve menajerine ilettiği belirtildi.

YENİ SÖZLEŞME ÖNERİLECEK

Napoli ayrıca mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden 23 yaşındaki futbolcuya Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından yeni bir sözleşme önerecek.

2022 yılından bu yana Napoli'nin başarısı için ter döken Kvaratskhelia, İtalyan temsilcisinde çıktığı 88 maçta 25 gol attı ve 26 asist yaptı.

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