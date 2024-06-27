Napoli'de Kvaratskhelia'ya yeni sözleşme

Napoli, takımın yıldız ismi Khvicha Kvaratskhelia'yı bu yaz kaybetmek istemiyor.



Fabrizio Romano'nun haberine göre, İtalyan ekibinin başkanı Aurelio De Laurentiis, Gürcü futbolcu ve menajeri ile Almanya'da bir araya geldi.



İTALYAN EKİBİNİN TAVRI NET



Başkan Laurentiis'in Kvaratskhelia konusunda tavrının çok net olduğu ve bu yaz oyuncuyu bırakmayacaklarını Gürcü yıldız ve menajerine ilettiği belirtildi.



YENİ SÖZLEŞME ÖNERİLECEK



Napoli ayrıca mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden 23 yaşındaki futbolcuya Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından yeni bir sözleşme önerecek.



2022 yılından bu yana Napoli'nin başarısı için ter döken Kvaratskhelia, İtalyan temsilcisinde çıktığı 88 maçta 25 gol attı ve 26 asist yaptı.





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