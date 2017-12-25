Sezon başında Liverpool ile anlaşan ve 2018'in Temmuz ayında İngiliz ekibinin kadrosuna katılacak olan Leipzig'in Gineli orta sahası Naby Keita, daha erken bir tarihte Liverpool'a katılmak istiyor.
Transfer konusunda İngiliz basınına açıklamalarda bulunan spor yorumcusu Lee Price, ''Keita, Leipzig'in Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından Liverpool'a transfer olmak için sezon sonunu beklemek istemiyor. Onun için bir heyecan kalmadı ve Liverpool'a hemen, Ocak ayında katılmak istiyor'' diye konuştu.
LIVERPOOL TARİHİNİN EN PAHALI TRANSFERİ
Liverpool'un 75 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği 22 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinin tarihinin en pahalı transferi olmuştu.
Yeni sezonda Liverpool forması giyecek olan Naby Keita, bu sezon Leipzig formasıyla 20 maça çıkarken 5 gol, 1 asist üretti. Keita, Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldukları son maçta takımının tek golünü kaydetmişti.
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Transfer konusunda İngiliz basınına açıklamalarda bulunan spor yorumcusu Lee Price, ''Keita, Leipzig'in Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından Liverpool'a transfer olmak için sezon sonunu beklemek istemiyor. Onun için bir heyecan kalmadı ve Liverpool'a hemen, Ocak ayında katılmak istiyor'' diye konuştu.
LIVERPOOL TARİHİNİN EN PAHALI TRANSFERİ
Liverpool'un 75 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği 22 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinin tarihinin en pahalı transferi olmuştu.
Yeni sezonda Liverpool forması giyecek olan Naby Keita, bu sezon Leipzig formasıyla 20 maça çıkarken 5 gol, 1 asist üretti. Keita, Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldukları son maçta takımının tek golünü kaydetmişti.
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