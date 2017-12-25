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Naby Keita, transferi erkene çekmek istiyor!

Bu sezonun sona ermesinin ardından Liverpool'a gidecek olan Leipzig'in yıldız futbolcusu Naby Keita'nın İngiliz ekibine Ocak ayında katılmak istediği iddia edildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Naby Keita, transferi erkene çekmek istiyor!
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25 Aralık 2017 16:11
Sezon başında Liverpool ile anlaşan ve 2018'in Temmuz ayında İngiliz ekibinin kadrosuna katılacak olan Leipzig'in Gineli orta sahası Naby Keita, daha erken bir tarihte Liverpool'a katılmak istiyor.

Transfer konusunda İngiliz basınına açıklamalarda bulunan spor yorumcusu Lee Price, ''Keita, Leipzig'in Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından Liverpool'a transfer olmak için sezon sonunu beklemek istemiyor. Onun için bir heyecan kalmadı ve Liverpool'a hemen, Ocak ayında katılmak istiyor'' diye konuştu.

LIVERPOOL TARİHİNİN EN PAHALI TRANSFERİ

Liverpool'un 75 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği 22 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinin tarihinin en pahalı transferi olmuştu.

Yeni sezonda Liverpool forması giyecek olan Naby Keita, bu sezon Leipzig formasıyla 20 maça çıkarken 5 gol, 1 asist üretti. Keita, Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldukları son maçta takımının tek golünü kaydetmişti.



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