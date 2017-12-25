Sezon başındaile anlaşan ve 2018'in Temmuz ayında İngiliz ekibinin kadrosuna katılacak olan'in Gineli orta sahası, daha erken bir tarihte Liverpool'a katılmak istiyor.Transfer konusunda İngiliz basınına açıklamalarda bulunan spor yorumcusu Lee Price, ''Keita, Leipzig'in Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından Liverpool'a transfer olmak için sezon sonunu beklemek istemiyor.'' diye konuştu.Liverpool'unbonservis bedeliyle transfer ettiği 22 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinin tarihinin en pahalı transferi olmuştu.Yeni sezonda Liverpool forması giyecek olan Naby Keita, bu sezon Leipzig formasıyla 20 maça çıkarken 5 gol, 1 asist üretti. Keita, Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldukları son maçta takımının tek golünü kaydetmişti.