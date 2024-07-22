Mustafa Pektemek, Sakarya'ya dönüyor!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'un altyapısından yetişen Mustafa Pektemek ile anlaştığı öğrenildi.
2006- 2008 yılları arasında yeşil siyahlı formayı giyen 35 yaşındaki tecrübeli forvetin bugün (pazartesi) imza için Sakarya'ya gelmesi bekleniyor.
Öte yandan Sakaryaspor, geçtiğimiz sezon Konyaspor forması giyen Kahraman Demirtaş ile anlaşma sağladı. Sözleşme imzalayan Demirtaş'ın yeni takımının Kartepe kampına dahil olacağı belirtildi.
2006- 2008 yılları arasında yeşil siyahlı formayı giyen 35 yaşındaki tecrübeli forvetin bugün (pazartesi) imza için Sakarya'ya gelmesi bekleniyor.
Öte yandan Sakaryaspor, geçtiğimiz sezon Konyaspor forması giyen Kahraman Demirtaş ile anlaşma sağladı. Sözleşme imzalayan Demirtaş'ın yeni takımının Kartepe kampına dahil olacağı belirtildi.
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