Mustafa Muhammed açıldı: 3 maçta 4 gol!

Galatasaray'ın santrfor oyuncusu Mustafa Muhammed, gollerine Konyaspor karşısında da devam etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mustafa Muhammed açıldı: 3 maçta 4 gol!
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17 Ekim 2021 16:17
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, İttifak Holding Konyaspor'u ağırladı.

Sarı - kırmızılılarda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Mustafa Muhammed, milli ara öncesi bıraktığı yerden gollerine devam ediyor.

Liglere verilen aradan önce Rizespor deplasmanında 2 kez ağları sarsan Mısırlı futbolcu, milli takımda Libya'ya karşı oynadığı mücadelede de 1 gol kaydetmişti.

23 yaşındaki futbolcu, Konyaspor filelerini de attığı golle havalandırırken oynadığı son 3 resmi maçta 4. golüne ulaşmış oldu.


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