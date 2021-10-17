Mustafa Muhammed açıldı: 3 maçta 4 gol!

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, İttifak Holding Konyaspor'u ağırladı.
Sarı - kırmızılılarda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Mustafa Muhammed, milli ara öncesi bıraktığı yerden gollerine devam ediyor.
Liglere verilen aradan önce Rizespor deplasmanında 2 kez ağları sarsan Mısırlı futbolcu, milli takımda Libya'ya karşı oynadığı mücadelede de 1 gol kaydetmişti.
23 yaşındaki futbolcu, Konyaspor filelerini de attığı golle havalandırırken oynadığı son 3 resmi maçta 4. golüne ulaşmış oldu.
Sarı - kırmızılılarda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Mustafa Muhammed, milli ara öncesi bıraktığı yerden gollerine devam ediyor.
Liglere verilen aradan önce Rizespor deplasmanında 2 kez ağları sarsan Mısırlı futbolcu, milli takımda Libya'ya karşı oynadığı mücadelede de 1 gol kaydetmişti.
23 yaşındaki futbolcu, Konyaspor filelerini de attığı golle havalandırırken oynadığı son 3 resmi maçta 4. golüne ulaşmış oldu.